Nationalmannschaft Völler kündigt Gespräche mit Bierhoff und DFB-Kandidaten an

Am kommenden Mittwoch sollen Völler und Neuendorf vor dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages das WM-Debakel erklären. "Ich mache das gerne", sagte Völler, auch wenn er zur Zeit des Vorrunden-Aus bei der WM in Katar noch nicht in verantwortungsvoller Position war. Eines werde er auch dort mit Blick auf die Heim-EM 2024 versichern: "Dass wir alles dafür tun, DFB und auch die Liga, dass wir uns in anderthalb Jahren als Deutschland wunderbar präsentieren."