Nationalmannschaft Völler über Kroos: "Niemand ist abgeschrieben"

Die DFB-Auswahl startet im März mit den Testspielen in Frankreich sowie gegen die Niederlande ins EM-Jahr. Völler sagte, er wisse, "dass die Ergebnisse nicht so waren, dass man das ganz große Vertrauen in uns haben könnte". Er sei dennoch höchst optimistisch, nicht zuletzt, weil Nagelsmann "ein wunderbarer Toptrainer" sei. Bei der EM werde "nicht nur der Wille da sein, sondern auch die Lust und die Freude".