Nationalmannschaft Wirtz, Musiala und ter Stegen neue Flick-Säulen

Bei der Fußball-Nationalmannschaft soll es künftig nämlich vor allem heißen: Wirtz und Musiala! Ein "Raunen" gehe durchs Stadion, wenn beide am Ball seien, berichtete Flick von seiner Überzeugung, dass die Jungstars - Wirtz ist 19, Musiala 20 - die Gesichter des Neuanfangs nach der missratenen Katar-WM werden können. Dass Wirtz nach seinem Kreuzbandriss wieder dabei ist, sei "ein großes Glück". Tatsächlich könnten beide beim Jahresauftakt am kommenden Freitag gegen Peru in Mainz erstmals gemeinsam in der DFB-Startelf stehen.

Start mit fünf Neulingen

Wenn Flick am Montag mit einer öffentlichen Trainingseinheit (16.30 Uhr) als ein Signal des Stimmungswandels im Stadion am Brentanobad in Frankfurt mit der Vorbereitung Richtung Heimturnier 2024 loslegt, können sich auch die Fans aus nächster Nähe davon überzeugen: Es soll ein neuer Spirit entstehen nach den Jahren der Enttäuschungen. Gleich fünf Neulinge - Mergim Berisha (24), Kevin Schade (21), Marius Wolf (27), Josha Vagnoman (22) und Felix Nmecha (22) - bekommen dann einen ersten Eindruck vom Leben als Nationalspieler.