Nationalmannschaft 18 Jahre nach "Poldi" und "Schweini": EM-Show mit "Wusiala"

Bei Wirtz und Musiala fehlt noch die Effektivität

Gegen Schottland kann der BVB-Kapitän nun von der Bank statt der heimischen Couch verfolgen, wie Musiala und Wirtz ihren Job auf dem Platz erledigen. Tore, Vorlagen, Dribblings, Doppelpässe - für die Wow-Effekte im Offensivspiel sind nämlich sie zuständig. "Wir sind vor allem verantwortlich, dass wir Tore herausspielen und Spiele gewinnen", sagte Wirtz. Dafür müssen beide ihre Effektivität verbessern: Die ist im DFB-Trikot bei Musiala (29 Länderspiele, 2 Tore) und bei Wirtz (18/1) deutlich ausbaufähig. Musiala drückte es am Mittwoch so aus. Es gehe bei allem Spielwitz auch darum, "nicht in Schönheit zu sterben".

Als Fußballer ähnlich sie sich. "Flo hat dieselben Ideen wie ich in der Box, er ist auch einfach ein guter Zocker", sagte Musiala. Im Teamcamp bilden sie in einem der Holzhäuser mit vier Wohneinheiten quasi eine WG mit Kapitän Ilkay Gündogan und Hoffenheims Maximilian Beier. "Wir chillen miteinander, wir unterhalten uns. Wir spielen Basketball zusammen oder FIFA. Was halt Freunde machen", sagte Wirtz über die Aktivitäten mit Musiala neben dem Platz.

Die "gemeine Frage" nach Bayern oder Real

Natürlich kam am Mittwoch auch die Frage nach einer gemeinsamen Vereinszukunft. Sie hätten "schon ab und zu Späße" darüber gemacht, verriet der noch langfristig an Bayer Leverkusen gebundene Wirtz. Ob er mal mit Musiala beim FC Bayern oder bei Real Madrid spielen werde, enttarnte er schlagfertig als "eine gemeine Frage". Da müsste er sich ja festlegen - und tat es natürlich nicht.