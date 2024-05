Nationalsozialismus: Musical über polnische NS-Widerstandskämpferin

Gerettete kommt zum Musical nach Berlin

Doch "Irena" kann auch als historisches Zeugnis verstanden werden, das im Musical-Format einer anderen Zielgruppe die Geschehnisse nahebringt. Eine der von Sendler Geretteten ist Elzbieta Ficowska. Als Baby wurde sie in einer Holzkiste aus dem Ghetto geschmuggelt und überlebte so den Holocaust. Ihre Eltern wurden ermordet. Heute lebt die 82-Jährige noch immer in Warschau - und reist für die erste und zunächst einzige Vorstellung des Musicals außerhalb Polens nach Berlin. Am Sonntag wird sie im Publikum des Admiralspalasts erwartet.

"Ich komme nach Berlin, weil ich es notwendig finde", sagte Ficowska im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin der lebende Beweis dafür, dass das, was auf der Bühne passiert, die historische Wahrheit ist und nicht irgendeine erfundene Geschichte." Ficowska und Sendler haben sich im Lauf ihres Lebens noch oft getroffen. "Frau Sendler war nicht die ruhige Oma, für die sie viele Menschen hielten. Sie hatte eine sehr starke Persönlichkeit und verstand es, viel von sich und anderen Menschen zu verlangen." Sendler habe ihr als Teenagerin geraten, zu studieren, statt an eine Berufsschule zu gehen. "So hat sie mich ein zweites Mal gerettet - ich habe Psychologie und Pädagogik studiert." Irena Sendler ist 2008 im Alter von 98 Jahren gestorben.

Polen während des deutschen Nationalsozialismus

Für den Produzenten des Musicals und Direktor des Musiktheaters Poznan in Polen, Przemyslaw Kieliszewski, ist es außerdem wichtig, mit Projekten wie diesem die deutsch-polnischen Beziehungen zu fördern. "In den vergangenen 50 Jahren nach dem Krieg gab es zwischen Deutschen und Polen zu wenig Kontakt." Man habe bestimmte Dinge nicht bearbeiten können - und dabei gehe es nicht um Politisches. "Es geht um Empathie und um Zuhören." Mit Irena werde eine teils unbekannte, positive Geschichte erzählt.