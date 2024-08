Nationalsozialismus Wie Leni Riefenstahl ihre eigene Vergangenheit verdrehte

Riefenstahl (1902-2003) drehte für Adolf Hitler Filme wie "Triumph des Willens" über den Parteitag der NSDAP 1934 in Nürnberg oder "Olympia" über die während der NS-Zeit in Berlin ausgetragenen Olympischen Spiele. Für letzteren Film gewann Riefenstahl bei den Filmfestspielen in Venedig 1938 einen Preis.