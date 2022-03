Nationalspieler Christian Eriksen vor Länderspiel-Comeback

Hart erkämpfte Rückkehr

Nach langer Pause und einem Abschied von Inter Mailand - in Italien durfte er mit dem ihm eingesetzten Defibrillator nicht spielen - arbeitete Eriksen vehement an seiner Rückkehr. Erst stieg er daheim in Odense ins Aufbautraining ein, dann trainierte er bei der Reserve seines Jugendvereins Ajax Amsterdam mit. Anfang 2022 folgte die Vertragsunterzeichnung bei Brentford, wo er vor einem Monat sein Comeback auf dem Rasen gegeben hatte - passenderweise in den Vereinsfarben Rot-Weiß, die er auch für Dänemark trägt.

Die Rückkehr auf Vereinsebene war damit geglückt. Eriksen arbeitete jedoch auf etwas noch Größeres hin. "Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen", hatte er in einem Anfang Januar veröffentlichten Interview mit dem dänischen Rundfunksender DR gesagt. Körperlich sei er in Topform, machte er schon damals klar. Sein Herz stelle kein Hindernis dar.

Top-Niveau - Trainer begeistert

Nationaltrainer Kasper Hjulmand ist begeistert davon, wie stark und mit welcher Entschlossenheit der viermalige dänische Fußballer des Jahres auf den Platz zurückgekehrt ist. "Man kann sehen, dass er steinhart trainiert hat", sagte der Dänen-Coach am Mittwoch. "Er ist etwas schmaler geworden und in einer wirklich guten Verfassung."

Diese Eindrücke hatten den früheren Mainz-Trainer schon zuvor so sehr überzeugt, dass er Eriksen in der vergangenen Woche in sein Aufgebot für die Testspiele gegen die Niederlande in Amsterdam sowie am Dienstag im heimischen Parken-Stadion in Kopenhagen berufen hatte. "Er ist fit, er ist physisch wirklich sehr, sehr fit", hatte Hjulmand über Eriksen gesagt. Das Niveau, das er nach seiner Rückkehr in Brentford zeige, sei imponierend.

Lansgames Comeback nach Corona

Trotzdem könnte es sein, dass Hjulmand seinen Topspieler angesichts der jüngst überstandenen Corona-Infektion noch nicht direkt auf den Rasen schickt. Am wahrscheinlichsten sei es, dass Eriksen in Amsterdam zunächst auf der Bank sitze und man dann schaue, wie sich das Spiel entwickle, ließ der Trainer am Mittwoch durchblicken.

Spätestens gegen Serbien dürfte es dann aber etwas mit der Rückkehr in Rot-Weiß werden. "Er ist zu 100 Prozent bereit, im Parken zu spielen", sagte Hjulmand. Im Parken hat er sein bislang letztes Länderspiel bestritten - nämlich besagte EM-Partie gegen Finnland. Eriksen hat seinen Humor danach nicht verloren, ganz im Gegenteil. "Ich werde genau diesen Bereich vermeiden, damit ich nicht nervös werde. Ich laufe einfach drumherum", sagte er mit ironischem Blick auf die Stelle an der Seitenauslinie, an der er kollabiert war.