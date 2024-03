Nationalteam: Wück tritt Hrubesch-Nachfolge bei DFB-Fußballerinnen an

Christian Wück wird nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer Nachfolger von Horst Hrubesch, er soll die Vize-Europameisterinnen im Fall der Qualifikation zu einer erfolgreichen EM 2025 in der Schweiz führen. Wie lange der Vertrag des 50 Jahre alten Trainers läuft, blieb in der Verbandsmitteilung offen.

Wück kommt als Weltmeister- und Europameister-Macher der U17 in das neue Amt. Er steht nach dem verheerenden WM-K.o. in Australien unter Martina Voss-Tecklenburg und der Phase unter Interimscoach Hrubesch für frischen Schwung und Aufbruchstimmung. "Christian Wück ist ein ausgewiesener Experte, und er spricht die Sprache der Spielerinnen und Spieler. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Persönlichkeiten weiterentwickeln und Mannschaften zu einer verschworenen Einheit formen kann", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.