Nationalteam: Olympia, Trainer, Popp: Viele Fragen bei den DFB-Frauen

Wie groß ist der Handlungsdruck beim DFB?

Gewaltig - falls es nichts mit der Teilnahme an den Sommerspielen wird. Der Hrubesch-Nachfolger würde auch keine Testspiele haben, denn schon am 5. März wird die EM-Qualifikation für die Schweiz 2025 ausgelost. Los geht es mit den ersten beiden Spieltagen vom 3. bis 9. April. Auch die Taktung danach ist eng: Bis zum 16. Juli, also nur zehn Tage vor dem Start der Olympischen Spiele, werden die Gruppenpartien beendet. So gesehen würde eine Olympia-Teilnahme mit Hrubesch bis dahin auf der Bank dem DFB viel Luft verschaffen.