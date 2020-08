Nations-League-Aufgebote Österreich mit Alaba - Polen ohne Lewandowski

"Ich habe heute mit Robert gesprochen, und wir waren beide der Meinung, dass dies für ihn der beste Moment ist, um sich nach derart erschöpfenden Begegnungen physisch und psychisch zu erholen", erklärte Brzeczek. Lewandowski bleibe aber der Kapitän und ein "Schlüsselspieler" der polnischen Nationalmannschaft.

Jadon Sancho steht hingegen im Aufgebot für die Spiele der englischen Nationalmannschaft in Island und Dänemark. England-Trainer Gareth Southgate nominierte den 20 Jahre alten Profi vom Bundesligisten Borussia Dortmund wie erwartet. Die beiden Länderspiele werden am 5. September in Rejkjavik und am 8. September in Kopenhagen ausgetragen.

In seinen Kader berief Southgate auch Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire, der sich in seinem Sommerurlaub am Samstag vor der griechischen Justiz verantworten musste und am Dienstag in Abwesenheit der schweren Körperverletzung, des Angriffs auf einen Polizisten und des Versuchs der Bestechung für schuldig befunden wurde.

Hintergrund war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in die auch Maguire verwickelt gewesen sein soll. Der 27-Jährige war danach vorläufig festgenommen worden und bestreitet alle Vorwürfe. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

Seine Berufung sei keine einfache Entscheidung gewesen, sagte Southgate. "Ich kann mich nur auf die Informationen verlassen, die ich habe. Und ich habe mit Harry gesprochen", erklärte der Coach. "Sollten sich die Fakten ändern, müsste ich das natürlich überdenken. Aber ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln, was er mir gesagt hat." Ob sich Southgate nach dem Schuldspruch nun anders entscheidet, bleibt abzuwarten.

© dpa-infocom, dpa:200825-99-299582/6