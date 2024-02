Nations League "Bisschen Angsthasenfußball": DFB-Frauen hadern mit sich

Lyon - Um die ärgerliche und vielleicht folgenschwere Niederlage von Lyon aus den Köpfen zu bekommen, könnte Sara Däbritz ihren Kolleginnen im Nationalteam in den kommenden Tagen als Fremdenführerin bei einem Ausflug helfen. Die Mittelfeldspielerin von Olympique kennt sich natürlich aus im geschichtsträchtigen Lyon am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Und erst am Dienstag fliegen Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch und die deutschen Fußballerinnen gen Heerenveen, wo sich gegen die Niederlande nun die letzte Olympia-Chance für Paris bietet.