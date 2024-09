Nations League EM abrunden: Großes Danke-Spiel beim Aufbruch zur Titelreife

"Ich will nicht sagen, dass es vorhersehbar war, dass Spanien die EM gewinnt. Aber sie haben davor die Nations League gewonnen und vom ersten EM-Spiel an im Auftreten und in ihren Äußerungen klargemacht, dass sie für sich in Anspruch nehmen, die beste Mannschaft zu sein", erläuterte der Bundestrainer: "So ein Selbstverständnis entwickelst du nur, wenn du Spiele gewinnst."

Spiele gewinnen. Und das am Stück. Darum geht es. Das ist das Nahziel in den sechs Partien bis zum Jahresende gegen Ungarn, die Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Der Erste und Zweite der Gruppe ziehen ins Viertelfinale im kommenden März ein. "Wenn wir die Spanier fragen, wie sie die Nations League finden, die sie gewonnen haben", sagte Kimmich, dann ist die Antwort für den ehrgeizigen Bayern-Profi leicht: "Die fanden die ganz cool."

Erfolgreich und attraktiv, das will auch die Nationalelf bleiben, nachdem die Herzen der Fans auch ohne EM-Pokal wieder erobert wurden. "Wir haben schon viele Schritte getan. Aber am Ende war es trotzdem nur das EM-Viertelfinale", sagte Nagelsmann: "Wir haben schon den Anspruch, dass es mehr wird in Zukunft. Es ist unser Antrieb, uns stetig zu verbessern und die Spiele zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir das gleich gegen Ungarn sehen."