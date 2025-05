Fußball-Nationalmannschaft Kalkül statt Risiko: Titelplan mit ter Stegen, ohne Musiala

Die Club-WM ist für Woltemade mit dem VfB Stuttgart kein Thema. Deshalb soll er sein "gutes Momentum" bei Nagelsmann und der U21 nutzen. "Er muss die Spannung hochhalten und wird das bei beiden Teams gut machen", sagte der DFB-Chefcoach über den ungewöhnlichen Fußball-Sommer für Woltemade.

Große Rotation nach Italien-Krachern

Im Vergleich zum März-Kader, als in zwei verrückten Viertelfinal-Spielen Italien mit 2:1 und 3:3 bezwungen wurde, mischt Nagelsmann personell ordentlich durch. Sieben Spieler raus, zehn rein. Das Plus von drei ergibt sich durch die am Mittwoch genehmigte UEFA-Regel, dass wieder 26 Spieler bei einem Turnier dabei sein dürfen. "So haben wir mehr Puffer", sagte Nagelsmann dazu.

Neben dem Neulings-Duo, Wirtz sowie ter Stegen und Füllkrug, die beide in der Team-Hierarchie weit oben stehen, heißen die DFB-Rückkehrer Waldemar Anton, Serge Gnabry, Robin Gosens, Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic.

Sie haben nun die Chance, sich Richtung WM-Saison 2026 zu zeigen. Und einen DFB-Titel zu holen. Von den Confed-Cup-Siegern, die 2017 letztmals für die Nationalmannschaft einen Siegerpokal in den Händen hielten, sind nur noch ter Stegen, Joshua Kimmich und Leon Goretzka dabei.

An der Turnier-Vorgabe lässt Nagelsmann keine Zweifel aufkommen. Plan ist ein Sieg gegen Portugal und der Finaleinzug. "Wenn wir unser Topniveau erreichen, können wir sie schlagen. Das ist unser Ziel", versicherte der Bundestrainer.

Sein Kapitän will in seinem 100. Länderspiel gegen Portugal unbedingt als Sieger vom Platz gehen. "Es wird ein kurzes Turnier, aber für uns auch ein sehr wichtiges Turnier, in dem wir möglichst positiv abschneiden wollen und die Menschen in Deutschland wieder begeistern können", sagte Kimmich.