Nations League: Kane führt England hoch - Haaland feiert, Rangnick trauert

Auch Norwegen schaffte in der Parallelgruppe nach einem 5:0 (3:0) gegen Kasachstan den Aufstieg in die A-Liga, Topstar Erling Haaland traf dreifach. Der von Ralf Rangnick trainierte Gruppenzweite Österreich muss nach einem 1:1 (1:0) gegen Slowenien dagegen in die Aufstiegs-Play-offs. Mit einem Heimsieg wäre die Rangnick-Elf anstelle Norwegens direkt aufgestiegen.

Italien gibt Gruppensieg aus der Hand

In der A-Liga sicherte sich Frankreich dank eines 3:1 (2:1) zum Abschluss in Italien doch noch den Gruppensieg. Die punktgleichen Italiener sind als Gruppenzweiter ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale der Nationenliga. Für die Équipe Tricolore, die erneut ohne Superstar Kylian Mbappé angetreten war, traf Adrien Rabiot (2. Minute/65.) doppelt.