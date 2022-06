Nations League Müller: DFB-Auswahl "noch nicht auf dem Höhepunkt"

"Wenn wir das Ergebnis ausklammern, können wir über den Schritt, den wir gemacht haben, auf jeden Fall zufrieden sein", sagte Thomas Müller nach dem 1:1 (0:0) gegen England, das unglücklich zu Ende gegangen war. "Aber irgendwie kann man dieses Ergebnis nicht ganz ausblenden." Und dieses sei "schon bitter".

Ein von Starstürmer Harry Kane verwandelter Foulelfmeter kurz vor Schluss verhinderte den ersten Sieg unter Flick gegen einen der großen Gegner im Weltfußball. 1:1 - das kennt die erneuerte DFB-Auswahl aus den Partien in den Niederlanden im März und in Italien am vergangenen Samstag. In ihrer Findungsphase keine sechs Monate vor der WM in Katar zeigten Flicks Profis am Samstag aber einen klaren Aufwärtstrend. Nach dem Italien-Spiel sei der Kopf "eher unten" gewesen, sagte Müller.