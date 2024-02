Nations League: UEFA-Kongress und Auslosung: Entspannt in Paris?

"Sehr, sehr müde" sei er, sagte Ceferin zuletzt dem britischen "Guardian" und ließ offen, ob er überhaupt noch einmal antreten würde. "Ich bin nicht sicher." Taktik? Die Vollversammlung in der französischen Hauptstadt wäre zumindest ein passender Anlass, sich bitten zu lassen und die Kandidatur zu erklären. Infantino hatte sich seine Klarstellung der FIFA-Statuten von seinem Council durchwinken lassen, in dem auch Neuendorf sitzt.

Der ungeliebte Wettbewerb

An Ceferin ist der DFB in diesem Jahr in besonderer Weise gebunden. Die Heim-EM in geopolitisch schwierigen Zeiten muss für den Verband ein Erfolg werden - wirtschaftlich wie sportlich. Entsprechend ordnet die sportliche Leitung dem Turnier alles unter. Vertragsgespräche mit Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler, der wie der Bundestrainer nur bis nach dem Turnier unterschrieben hat, wird Neuendorf in Paris kaum führen - so anspruchsvoll die Nations League auch werden kann.

Spanien, Portugal und Serbien wäre die schwerste Konstellation für die Gruppenphase des Turniers, in dem sich die DFB-Auswahl in den vergangenen Ausgaben mehr blamiert hat als die Fans zu begeistern. Das Finalturnier, das Deutschland noch nie erreicht hat, steigt Anfang Juni 2025. Für Nagelsmann könnte dann ein anderes Turnier längst wichtiger sein: Die neue, gigantische Club-WM in den USA.