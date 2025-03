Neben Goretzka bietet Nagelsmann im defensiven Mittelfeld den erfahrenen Dortmunder Pascal Groß auf. Im Tor steht als vorläufige Nummer eins der Hoffenheimer Oliver Baumann.

Angeführt wird das DFB-Team von Joshua Kimmich als Kapitän. Das Rückspiel findet schon am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund statt. Der Gewinner des Viertelfinales qualifiziert sich für das Final Four. Die Endrunde würde bei einem Erfolg der DFB-Auswahl Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen.