Nations-League-Viertelfinale Große T-Frage: "Stabiler" Baumann oder "spannender" Nübel

Klar ist: Nagelsmanns Entscheidung muss sitzen, wenn er das DFB-Team in Abwesenheit des weiterhin verletzten Stammkeepers Marc-André ter Stegen erstmals ins Final Four der Nationenliga führen will. Und das ist ja das erklärte Ziel des Trainers, der Spieler um Kapitän Joshua Kimmich und der DFB-Bosse. "Die Italiener werden uns alles abverlangen, aber wir wollen natürlich in die nächste Runde kommen", verkündete Sportdirektor Rudi Völler.

Alle 23 Spieler im Training

Bei der ersten von nur zwei Übungseinheiten vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand konnte Nagelsmann bei Sonnenschein und einem kühlen Wind nach den hochkarätigen Offensiv-Ausfällen von Florian Wirtz und Kai Havertz zumindest mit allen 20 Feldspielern und den drei Torhütern üben.