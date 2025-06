Nato-Gipfel in Den Haag Nato-Gipfel mit Trump - Wie stabil ist das Bündnis?

Nato-Gipfel beginnt mit festlichem Abendessen beim König

Offiziell beginnt der Nato-Gipfel am Abend (19.00 Uhr) mit einem Gala-Dinner der Staats- und Regierungschefs zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern im Schloss des niederländischen Königs Willem-Alexander. Im Huis ten Bosch in Den Haag werden unter anderem Trump mit seiner Frau Melania und Merz mit seiner Gattin Charlotte erwartet. Auf der Gästeliste stehen auch Staats- und Regierungschefs aus Partnerstaaten, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Regierungserklärung des Kanzlers zu Nato- und EU-Gipfel

Es wird erwartet, dass sich Bundeskanzler Merz in seiner Regierungserklärung vor der Abreise zum Gipfel zum Eintritt der USA in Israels Krieg gegen den Iran und zur weiteren Unterstützung der Ukraine äußert. Merz hatte sich gestern beim Tag der Industrie noch einmal klar hinter die Luftangriffe auf den Iran gestellt. Es gebe keinen Grund, den Angriff Israels auf den Iran am 13. Juni zu kritisieren "und keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am vergangenen Wochenende getan hat", sagte er. Merz begründete seine Haltung mit dem Agieren des Irans als "das Terrorregime der Welt".

Trump nennt Iran-Angriff "sehr schwache Antwort"

Die Vereinigten Staaten waren am Wochenende an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran eingetreten. Sie griffen mehrere Atomanlagen an, die dem Bau einer iranischen Atombombe dienen sollen. Irans Regierung verurteilte den Angriff als völkerrechtswidrig. Nach den Vergeltungsangriffen der Iraner gestern dankte Trump für die Vorwarnung und nannte den Angriff eine "sehr schwache Antwort".