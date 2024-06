Natur: Baum der Nation - ein Land trauert um ein gefälltes Symbol

Doch es gibt Hoffnung auf neues Leben, auch wenn es wohl 150 bis 200 Jahre dauern dürfte, bis ein ähnlich mächtiger Stamm sich in der Senke in die Höhe reckt. Der National Trust sammelte Samen zur Vermehrung von Setzlingen, die an verschiedenen Orten landesweit eingepflanzt werden sollen - auch bei König Charles III. auf Schloss Windsor. Oscar-Preisträgerin Judi Dench ("Shakespeare in Love") pflanzte einen Setzling auf der Chelsea Flower Show.

Welle an Emotionen

"Die Welle an Emotionen, die wir nach der Fällung des Berg-Ahorns erlebt haben, zeigt, wie sehr wir alle mit unserem Naturerbe verbunden sind", sagte National-Trust-Chefin Hilary McGrady. "Diese neuen grünen Triebe halten die Geschichte der "Sycamore Gap" am Leben und dienen als Erinnerung an die einfache und dringend benötigte Hoffnung, Freude und Ruhe, die die Natur bringen kann."