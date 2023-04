Natur Bundesgartenschau startet mit Bundespräsident Steinmeier

Musikalisch begleitet wird der Auftakt von einer Uraufführung des Haifa Symphony Orchestras sowie der Musiker Ziggy Has Ardeur und Konstantin Gropper (Get Well Soon). Im Anschluss werden Buga-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Stadtoberhaupt Kurz den Bundespräsidenten sowie Ministerpräsident Kretschmann über das Gelände führen.

"Güne Oasen, die auf Dauer erhalten bleiben"

Steinmeier hatte zuvor die Blumen- und Gartenschau als große Chance für Mannheim bezeichnet. "Es entstehen grüne Oasen, die der Stadt auf Dauer erhalten bleiben", hatte er gesagt. Die alle zwei Jahre ausgerichtete Bundesgartenschau schaffe öffentliche Orte, "an denen sich Menschen begegnen und sich austauschen können, an denen Familien und Freunde ihre freie Zeit miteinander verbringen und sich erholen".