Natur in Lörrach: Biber-Schäden besorgen die Lörracher Politik

Wer mit seinem Hund an der Wiese in Lörrach spazieren geht, stößt in einigen Bereichen unweigerlich auf die Spuren eines anderen Tieres. An der unteren Seite von Bäumen hat sich der Biber an verschiedenen Stellen ins Holz gefressen. Jetzt seien erneut zwei Bäume abgefressen worden, erklärte Grünen-Fraktionschef Fritz Böhler im Ausschuss für Umwelt und Technik. Ähnlich wie in anderen Regionen könne hier womöglich mit einem Beißschutz Abhilfe geschaffen werden, um weitere Schäden zu verhindern, schlug er vor.