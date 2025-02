Natur in Weil: Biotop-Verbundplanung wird in Weil in Angriff genommen

Biotope sind Lebensräume, die heimischen Tier- und Pflanzenarten zur Nahrungssuche, als Fortpflanzungsstätten oder auch als Rückzugsgebiete benötigen. Wichtig dabei sei, dass die Arten zwischen den verschiedenen Räumen wandern und sich genetisch austauschen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ein dichtes Netz verbundener Lebensräume – der sogenannte Biotopverbund – sei daher überlebenswichtig für die biologische Vielfalt und eine intakte Natur. Die Auftaktveranstaltung zur Biotopverbund-Planung Weil am Rhein findet am Dienstag, 11. März, 19 Uhr, im Rathaus statt.