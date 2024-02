Natur: Island erlebt dritten Vulkanausbruch seit Dezember

Nun scheint die Lage des Ausbruchsortes günstiger zu sein: Der Erdspalt liegt nach Angaben von Kristín Jónsdóttir von der Wetterbehörde nördlich eines Punktes, der den Lavafluss wesentlich bestimmt. Das bedeute, dass die Lava nach Osten, Westen und Norden strömen werde, es aber weniger wahrscheinlich sei, dass sie südlich in Richtung Grindavík fließen werde, sagte sie im isländischen Rundfunk.

Eine unmittelbare Gefahr für Grindavík, ein Kraftwerk oder andere Infrastruktur in dem Gebiet bestand also zunächst nicht. Auch die Betreiber des Geothermalbades Blaue Lagune, das bei vielen Touristen zu den Highlights einer Reise nach Island zählt, teilte am Donnerstag mit: "Der aktuelle Ausbruchsort liegt in sicherer Distanz zur Blauen Lagune." Dennoch wurde der Betrieb des Bades mit seinem weiß-blauen Wasser am Donnerstag vorübergehend eingestellt.

Die Eruptionen der vergangenen Jahre sehen nicht so aus, wie man sich einen klassischen Vulkanausbruch vorstellt: Die Lava sprudelt nicht aus einem Vulkanberg in die Höhe, sondern strömt aus einem länglichen Riss in der Erde hervor, weshalb man diese Art von Ausbrüchen auch als Spalteneruption bezeichnet.

Auch wenn sich Islands internationaler Flughafen Keflavík ganz in der Nähe des Ausbruchsortes befindet, haben solche Eruptionen keine Auswirkungen auf den Flugverkehr: Anders als beim Ausbruch des Vulkangletschers Eyjafjallajökull im Jahr 2010 entsteht dabei keine große Aschewolke - mit einer solchen kilometerhohen Wolke hatte der Eyjafjallajökull damals tagelang den internationalen Flugverkehr lahmgelegt. Der Flughafen Keflavik teilte nun mit, ebenso wie die Regionalflughäfen auf Island nicht von der Eruption betroffen und stattdessen in vollem Betrieb zu sein.