Natur: Vogel-Beobachtung extrem: US-Amerikaner sichtet 10.000 Arten

Als langjähriger Rekordhalter galt der Schwede Claes-Göran Cederlund, dem 9829 Sichtungen zugeschrieben werden. Kurz vor Kaestners Rekord hatte mit Jason Mann noch ein zweiter Amerikaner mitgeteilt, bald 10.000 Vogelsichtungen dokumentiert zu haben - Experten wiesen ihm aber schnell Ungenauigkeiten nach, Mann entschuldigte sich und erkannte den Rekord von Kaestner an.

Er könne sich gar nicht daran erinnern, in seinem Leben einmal nicht an Vögeln interessiert gewesen zu sein, sagt der in Baltimore an der US-Ostküste aufgewachsene Kaestner. "Mein Bruder Hank hat damit angefangen, als er zehn Jahre alt war und ich zwei. Er hat einen Rubintyrannen gesehen, das hat sein Interesse geweckt. Wir haben als Kinder zusammen Vögel beobachtet und heute machen wir es immer noch."

Viele Reisen dank Diplomaten-Dasein

Nach dem Universitätsabschluss unter anderem in Vogelkunde begann Kaestner eine Karriere als Diplomat. "Das hat es mir möglich gemacht, in einigen der vogelreichsten Ländern der Welt zu leben und zu arbeiten - Kolumbien, Brasilien, Papa Neuguinea, Malaysia und Indien zum Beispiel." Einige Jahre verbrachte Kaestner auch am US-Konsulat in Frankfurt und erkundete mit seiner Ehefrau Kimberly die in Deutschland heimischen Vögel. Unter anderem beobachteten sie den Angaben zufolge "wunderschöne Bienenfresser" in Ingelheim und Rothalsgänse in Sachsen.