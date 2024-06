Naturgewalt gespürt: Erdbeben im Kreis Lörrach – Epizentrum liegt in Schopfheim

Aus Grenzach-Wyhlen berichtet eine Nutzerin, sie sei aufgewacht, weil ihre Wellensittiche plötzlich rumgeflattert sind – „jetzt weiß ich auch warum“. Gleiche Erlebnisse gab es in Weil am Rhein-Haltingen. Schilderungen gibt es auch aus anderen Teilen des Landkreises, wo das Beben spürbar war. „Ich war kurz vorher wach, hab mich total erschrocken. Es hat ganz schön gewackelt in Rheinfelden“, heißt es in den Kommentaren weiter. Auch aus Lörrach gibt es ähnliche Schilderungen. „In Haagen hat`s ganz schön gewackelt.“ Und: „In Schliengen war es auch deutlich zu spüren, bin davon wach geworden.“ Erschrocken zeigt sich auch eine Steinenerin. Aus Kandern, Eimeldingen oder auch Zell im Wiesental gibt es ähnliche Kurzkommentare.