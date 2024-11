Naturkatastrophe in Indonesien Vulkan Lewotobi bricht aus - Tod und Zerstörung auf Flores

Die Suche nach Vermissten dauerte derweil an. "Die Zahl der Opfer wird noch überprüft", sagte Supriyanto Ridwan, Leiter des Such- und Rettungsbüros von Maumere, der größten Stadt auf Flores. "Unsere Teams setzen ihre Operationen an den Orten fort, an denen wir vermuten, dass Menschen unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind."

Angst vor kalten Lavaströmen

Das schwierige Gelände erschwerte aber die Arbeiten: Umgestürzte Bäume und Vulkanasche blockierten viele Zufahrtswege. Auch gab es wegen starker Regenfälle Sorge vor möglichen kalten Lavaströmen. Dabei handelt es sich um Schlammlawinen aus kalter Asche, Stein und Wasser, die bei nassen Wetterbedingungen die Hänge eines Vulkans hinabfließen.

Nach Angaben des Zentrums für Vulkanologie und geologische Gefahren (PVMBG) zeigte der Lewotobi Laki-Laki seit Ende vergangener Woche Anzeichen erhöhter seismischer Aktivität. Bereits im Januar hatten die Behörden nach zahlreichen kleineren Eruptionen Tausende Menschen zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen. Viele wurden in Evakuierungszentren gebracht.