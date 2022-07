Naturkatastrophen Versicherer: Prävention spielt weiter zu kleine Rolle

"Bis auf 34 Häuser werden alle Häuser an Erft und Ahr wieder am selben Standort errichtet", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Mittwoch in Berlin.

Ein prinzipieller Unwille bei Betroffenen, in weniger stark gefährdeten Regionen neu zu bauen, lasse sich indes nicht erkennen, sagte Annegret Thieken, Professorin für Naturrisikenforschung an der Universität Potsdam. Ausschlaggebend seien andere Faktoren. "Zum einen müssen wir bedenken, dass die Betroffenen möglichst schnell wieder aufbauen wollen, um möglichst schnell wieder in den Alltag zurückzukommen." Eine langwierige Suche nach neuen Standorten schrecke ab.