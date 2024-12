Vorbereitung für den Ernstfall

Grundsätzlich könne man Erdbeben aber weder verhindern noch zeitlich exakt vorhersagen. "Aber wir können die Gebäude so entwerfen, dass sie den Kräften standhalten", sagte Heidbach. In Japan oder Taiwan werde zudem die Bevölkerung gezielt auf den Ernstfall vorbereitet. Schon Kinder lernten in Schulen, wie sie sich während eines Bebens verhalten sollten. "Diese Länder haben aus der Vergangenheit gelernt und sind Beben gewohnt", erklärte Heidbach.

In Deutschland sei die Gefahr starker Erdbeben zwar äußerst gering, "trotzdem existieren Bauvorschriften, insbesondere für kritische Infrastruktur wie Stauanlagen und Kernkraftwerke", sagte der Geologe. Diese seien an die geringe Erdbebengefahr hierzulande angepasst.