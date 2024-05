Rund 117.000 Giraffen in freier Wildbahn

In den vergangenen 35 Jahren ist die Zahl der Giraffen in Afrika laut Giraffe Conservation um etwa ein Drittel zurückgegangen. In freier Wildbahn gibt es Schätzungen zufolge noch rund 117.000 Tiere. In Angola hat unter anderem ein langwieriger Bürgerkrieg (1975 - 2002) auch die Natur schwer getroffen und zum Rückgang vieler Wildtier-Arten beigetragen.