Naturschutz in Weil: Für den Erhalt der Artenvielfalt

Wie läuft die Planung ab?

Bei der Biotopverbund-Planung handele es sich um einen längeren Prozess, stellte Wehrle klar. In einem ersten Schritt wird das Trinationale Umweltzentrum (Truz) sich um eine Bestandsaufnahme kümmern – als Grundlage für mögliche Maßnahmen. Von diesen gelte es dann möglichst viele in die Tat umzusetzen. Die Ergebnisse fließen beispielsweise auch in den Flächennutzungsplan ein. Zunächst gelte es, relevante Flächen zu identifizieren, dann sollen Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbunds folgen. Nach der Planung folgt die Umsetzung, diese ist für Frühjahr 2026 geplant.