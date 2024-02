Naturschutz: Mehr Wildnis wagen: Privatgärten können Naturparadies werden

Pflanzenwahl für den Garten: Oft Blütenfarbe statt Biodiversität

Wie Grünflächen-Expertin Hartlieb sagt, können auf einer natürlichen Blumenwiese von der Fläche eines Basketballfelds etwa 60.000 Insekten leben. Blüten bewundern, Insekten beobachten - "gerade auch für Kinder ist das doch total nett", sagt de la Chevallerie, Gesamtprojektkoordinatorin der Kampagne "Tausende Gärten - Tausende Arten" mit dem Ziel, eine naturnahe Gartenbewegung Trend werden zu lassen.

Die Förderung der Biodiversität ist für gewöhnlich nicht das entscheidende Kriterium für die Pflanzenwahl in Privatgärten, wie das IÖW in einer 2021 vorgestellten Auswertung schloss. Es gehe eher um Faktoren wie Bodendeckung oder eine bestimmte Blütenfarbe. Ein weiterer sei die Auswahl im Pflanzen- oder Baumarkt - wo das Angebot an heimischen Arten oft gering sei, möglicherweise unter anderem deshalb, weil einjährige und nicht vermehrbare Pflanzen profitabler seien.

"Jeder Quadratmeter zählt"

Das Projekt "Tausende Gärten - Tausende Arten" bietet inzwischen ein Netzwerk an Gartenmärkten, die heimische Wildstauden produzieren und speziell entwickelte Saatgutmischungen verkaufen. Langsam, aber sicher nehme das Interesse an Naturgärten zu, sagt Gartenexpertin de la Chevallerie. An Aktionen wie dem "Mähfreien Mai", initiiert von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, beteiligten sich immer mehr Kommunen und Privatleute: "Die Botschaft fängt an anzukommen."

Dem IÖW zufolge kann die eigene biodiversitätsfreundliche Gestaltung großen Einfluss darauf haben, Verwandte, Nachbarn und Freunde zu inspirieren und zu ermutigen, solche Aspekte in ihrem Garten ebenfalls mehr zu berücksichtigen. "Man kann dabei auch ganz klein beginnen, mit einer Blumeninsel", sagt de la Chevallerie. "Jeder Quadratmeter zählt."