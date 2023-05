Naturschutz Niederlande stoppen Windräder zum Schutz von Zugvögeln

Vor der niederländischen Nordseeküste gibt es derzeit sieben Windparks mit einer Leistung von etwa 2,5 Gigawatt. Bis 2030 sollen weitaus mehr Windparks errichtet werden mit einer Gesamtleistung von rund 21 Gigawatt.

Auch in Deutschland stellt der geplante starke Ausbau der Windenergie auf Nord- und Ostsee nach Ansicht von Biologen eine Gefahr für Zugvögel dar. Vor den deutschen Küsten stehen derzeit 22 Windparks in der Nord- und 3 in der Ostsee, mit einer Leistung von zusammen 8,1 Gigawatt. Bis 2030 sollen es 30 Gigawatt sein, bis 2045 soll die Gesamtleistung laut dem zum Jahresanfang in Kraft getretenen Windenergie-auf-See-Gesetz auf mindestens 70 Gigawatt steigen.

An dem niederländischen Projekt haben Ministerien, der Netzbetreiber Tennet, Eigentümer der Windparks sowie Umwelt- und Vogelschutzorganisationen zusammen gearbeitet. Das Projekt soll auch nach offizieller Einführung im Herbst weiter wissenschaftlich begleitet werden.