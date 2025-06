Naturschutz: Den Artenverlust stoppen

Das Konzept der Biotop-Verbundplanung hatte Vivien von Königslöw vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach dem Gemeinderat bereits in der vorangegangenen Sitzung vorgestellt. Ziel sei die Verbindung von Lebensräumen (Biotopen), so dass Tiere und Pflanzen sich dazwischen hin und her bewegen, sich ausbreiten sowie genetisch austauschen können.

Vielfältiger Nutzen intakter Ökosysteme

Von Königslöw verwies in ihrem Vortrag auf das weltweit massive Artensterben; der Rückgang von Pflanzen- und Tierarten sei auch in Baden-Württemberg alarmierend. „Der Biotopverbund ist ein zentrales Instrument, um diesem Trend entgegenzuwirken“, machte sie deutlich. „Denn sonst droht nicht nur die Vielfalt und Schönheit unserer Natur zu verschwinden, sondern auch der vielfältige Nutzen intakter Ökosysteme für den Menschen.“ Funktionierende Ökosysteme seien essenziell für den Menschen, betonte von Königslöw und verwies auf wichtige Leistungen der Natur wie Bestäubung, Schädlingsbekämpfung, Klimaregulierung und Wasserreinigung.