Sichtbar ist die Finsternis in Europa inklusive Grönland, im äußersten Nordwesten Afrikas und Neufundland. Am größten wird die Verdeckung über Grönland sein. In Deutschland verdeckt der Mond die Sonne diesmal nur leicht. Die Bedeckung ist im Nordwesten am größten - dort wird auch das beste Wetter erwartet. Sie nimmt Richtung Südosten ab: In Kiel werden maximal knapp 22 Prozent der Sonne bedeckt, in Berlin 15 Prozent und in München 11 Prozent.