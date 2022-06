NBA 43 Punkte für Curry: Warriors gleichen in Finals aus

In einem engen Spiel holte das Team insbesondere wegen seines überragenden Stars Stephen Curry ein 107:97. In der Serie nach dem Modus Best of Seven steht es vor Spiel fünf am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) in San Francisco nun 2:2. Die noch ausstehenden Partien finden von nun an abwechselnd in den beiden Final-Städten statt.

"Es wurde viel geredet in den vergangenen 48 Stunden, wie wir in diese Serie zurückfinden können", sagte Curry dem US-Fernsehen. "Es ist verrückt, aber ich denke, wir können noch etwas besser spielen."