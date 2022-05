NBA Boston gegen Golden State - Theis: "Was für ein Team"

Auch wenn der deutsche Basketball-Nationalspieler beim entscheidenden Halbfinalsieg seiner Boston Celtics bei den Miami Heat nicht zum Einsatz kam, durfte er sich über seinen ersten Einzug in die NBA-Finals freuen. "Was für ein Team", schrieb der 30-Jährige via Twitter zu dem Foto.

Am Ende einer nervenaufreibenden Serie lagen die Celtics im entscheidenden siebten Spiel am Sonntagabend (Ortszeit) die ganze Zeit in Führung und gewannen am Ende verdient 100:96 (55:49). Erstmals seit 2010 steht Boston nun wieder im Finale. Dort geht es gegen die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry und seinen kongenialen Partner Klay Thompson, der in dieser Saison nach jahrelanger Verletzungspause zurückgekehrt war.