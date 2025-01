Hartenstein feiert mit Thunder 14. Sieg in Serie

Den eigenen Vereinsrekord ausgebaut haben derweil die Oklahoma City Thunder. Das Team um Isaiah Hartenstein gewann gegen dessen Ex-Verein New York Knicks mit 117:107 und feierte den 14. Sieg in Serie. Es war erst die vierte Partie in der NBA-Geschichte, in der sich zwei Teams mit einer Siegesserie von neun oder mehr Spielen gegenüberstanden.