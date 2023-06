"Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Diesen Satz von Adam Silver zu hören, davon habe ich so lange geträumt. Ich muss weinen", sagte er. "Mein Ziel ist, so viel und so schnell wie möglich zu lernen, weil ich diesen Ring gewinnen will."

Größtes Talent seit LeBron James

Spieler, die eine Meisterschaft in der NBA holen, bekommen von ihren Teams üblicherweise Ringe geschenkt. Bei der Talentziehung in der besten Basketball-Liga der Welt dürfen die schlechtesten Teams zuerst auswählen. Die NBA will so für mehr Chancengleichheit sorgen.