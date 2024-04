NBA James vor Play-In in Bestform: "Ein Schweizer Taschenmesser"

James möchte mit seinem Sohn Bronny zusammen spielen

Für James könnte es die letzte Chance auf eine zweite Meisterschaft im Trikot der Lakers sein - denn sein Vertrag läuft aus und es liegt an ihm, ob er die Option auf eine weitere Saison für 51 Millionen US-Dollar Gehalt zieht. Im Herbst holte der Rekordmeister als erstes NBA-Team den Titel im neuen In-Season-Tournament, was zählt ist aber der Larry-O'Brien-Pokal, der im Juni vergeben wird.

James hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er vor dem Karriereende in einem Team mit seinem Sohn Bronny spielen will. Der ist 19 Jahre alt, hat seine erste Saison am College absolviert und sich für den NBA-Draft angemeldet, bei dem sich die Teams die Transferrechte an Nachwuchsspielern sichern. Theoretisch könnte Papa James also in der kommenden Saison für das Team spielen, das seinen Sohn auswählt. Praktisch ist Bronny nach Einschätzung der meisten Experten aber noch nicht auf dem Niveau, um eine wirkliche Chance zu haben in der NBA - und wäre besser beraten, noch ein oder zwei Jahre am College oder in einer Profi-Liga außerhalb der USA Erfahrung zu sammeln und sein Spiel zu verbessern.

Bronny hat zwar die Gene seines Vaters - aber einen wie LeBron James, der vor 21 Jahren direkt nach der High School in die NBA wechselte und seither auf irrem Niveau abliefert, gibt es nur einmal. Nächster Auftritt: New Orleans.