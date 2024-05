"Wir mussten wirklich hart arbeiten für das hier. Aber das ist auch nur ein Sieg, wir brauchen noch drei", sagte der Slowene Doncic dem TV-Sender TNT und lobte die starke Leistung Irvings. "Ohne ihn wären wir erledigt. Ich musste ihm in der zweiten Hälfte helfen, wir haben die Rollen getauscht dieses Mal." Sein Mitspieler Irving ergänzte: "Es war spannend bis zum Schluss und so wird es den Rest der Serie sein." Irving erzielte 24 seiner 30 Punkte in der ersten Halbzeit. Doncic verbuchte 15 seiner 33 Zähler im Schlussviertel.

Zum Einzug in die NBA-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege in der Best-of-Seven-Serie. Der Auswärtssieg für die Mavericks ist besonders wertvoll: Theoretisch muss die Mannschaft nun nur noch Heimspiele gewinnen. Das zweite Spiel der Serie findet in der deutschen Nacht zu Samstag erneut in Minneapolis statt, danach geht es für zwei Partien nach Dallas. In der Eastern Conference spielen die Indiana Pacers gegen die Boston Celtics, die in dieser Serie nach einem Heimsieg 1:0 in Führung liegen.