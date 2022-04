NBA Playoff-Sieg: Mavericks gewinnen erstmals seit 2016 in Utah

Trainer Kidd lobt die Mannschaft

"Wir haben viel Charakter in dieser Kabine. Wir haben einfach weitergespielt. Diese Gruppe glaubt an sich, wir reden viel über die Defensive und wir hatten Stopps, wenn wir sie gebraucht haben", lobte Trainer Jason Kidd. "In einer feindlichen Umgebung gegen ein gutes Team, das hervorragend trainiert wird, haben wir uns in eine Position gebracht, zu gewinnen." Nach dem ausgeglichen ersten Viertel zogen die Mavs davon und gerieten zu keinem Zeitpunkt mehr in Rückstand. Ob Doncic am Samstag spielen kann ließ Kidd offen.

Ganz so souverän waren die Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets nicht, machten beim 118:113 aber dennoch den dritten Sieg perfekt und sind nur noch einen weiteren vom Einzug in die Runde der besten acht Teams entfernt. Der zuletzt verletzte Stephen Curry kam im dritten Spiel in Serie von der Bank und verbuchte 27 Punkte. Gemeinsam mit Jordan Poole war er bester Werfer seines Teams. Die 37 Punkte von Nikola Jokic waren zu wenig für die Nuggets.

Die Minnesota Timberwolves verspielten im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen unterdessen einen riesigen Vorsprung. Trotz zwischenzeitlich 26 Punkten mehr unterlagen sie den Memphis Grizzlies 95:104 und liegen in der Serie nun 1:2 in Rückstand.