NBA Schröder in Playoffs angekommen: Thunder gleichen aus

Mit 30 Punkten, darunter viele zu wichtigen Zeitpunkten, hatte der 26 Jahre alte Braunschweiger großen Anteil am 117:114 gegen die Houston Rockets und dem Ausgleich zum 2:2 in der ersten Runde der NBA-Playoffs. "Dennis ist einer meiner liebsten Mitspieler jemals", sagte Thunder-Star Chris Paul nach Ausgleich in der Serie. "Wir haben viel gemeinsam, wir sind beides emotionale Spieler."

Nach den beiden Niederlagen zum Start gegen die Rockets um Superstar James Harden haben sich die Thunder zurückgearbeitet, die Serie ist inzwischen so eng und umkämpft wie von vielen Fans erhofft und erwartet. Das Halbfinale der Western Conference gegen entweder die Los Angeles Lakers oder die Portland Trail Blazers (3:1) wird am Ende schwer verdient sein - dass die Thunder wieder voll dabei sind, liegt insbesondere an den starken Vorstellungen von Schröder in Spiel drei und vier. Nach 29 Punkten, 5 Vorlagen, 5 Rebounds am Samstag legte der Point Guard nun 30 Zähler, 3 Assists und 1 Rebound nach.