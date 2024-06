Mit Doncic als Anführer - und Maxi Kleber erneut einem Würzburger im Kader - sind sie zurück. Endlich. "Die Fans haben seit 2011 auf diesen Moment gewartet. Wir wollen ihnen geben, was sie verdienen", sagte der Slowene vor dem ersten Spiel in der Serie gegen die Boston Celtics. Die Gastgeber sind in der deutschen Nacht zu Freitag (2.30 Uhr MESZ) zwar favorisiert, doch die Mavericks sind mehr als nur Außenseiter in den bis zu sieben Partien bis zur Entscheidung.

Die Celtics, das war in der Hauptrunde die beste Mannschaft der Liga und der souveräne Sieger in den Playoffs der Eastern Conference. Das Team um die Stars Jayson Tatum und Jaylen Brown hat Spitzenkräfte auf jeder Position und viel Routine zu diesem Zeitpunkt der Saison. Für die Celtics sind es die zweiten Finals binnen drei Jahren, in der Endspiel-Serie der Eastern Conference waren sie sogar sechs Mal binnen acht Jahren. Bei den Wettanbietern ist der Rekordmeister (17 Titel) von der US-Ostküste klar favorisiert. Doch: Mehr Geld setzen die wettverrückten Amerikaner vor dem ersten Spiel auf eine Meisterschaft der Mavericks.