NBA Titelverteidiger Bucks gewinnt drittes NBA-Topspiel in Serie

Für den Meister war es der vierte Sieg in Serie und der dritte gegen ein anderes Spitzenteam aus der besten Basketball-Liga der Welt. Am Mittwoch hatten die Bucks bereits gegen die Miami Heat und am Freitag gegen die Chicago Bulls gewonnen und auch jeweils einen Rückstand aufgeholt.

Mit seinem Saisonbestwert von 44 Punkten war Khris Middleton beim 132:122 der erfolgreichste Werfer auf dem Feld und stellte auch Giannis Antetokounmpo mit dessen 19 Punkten klar in den Schatten. Es war das erste Mal, dass die Suns wieder in Milwaukee gespielt haben seit der verlorenen Final-Serie um den Titel in der vergangenen Spielzeit. Die Suns mussten allerdings weiter auf ihre Stars Chris Paul und Devin Booker verzichten. Paul hat einen gebrochenen Daumen, Booker steht auf der Corona-Liste der Liga. Die Bucks kletterten durch den Sieg auf Rang drei der Eastern Conference und werden mehr und mehr zum Kandidaten für eine Titelverteidigung.