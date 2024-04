NBA: Wagner-Brüder erstmals in Playoffs - Knicks auf Rang zwei

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hatte am letzten Hauptrundenspieltag der engen Tabelle noch das Abrutschen bis auf Platz acht und das Play-In gedroht. Franz Wagner kam auf 25 Punkte, sein Bruder Moritz verbuchte zehn. In den Playoffs treffen die Magic auf die Cleveland Cavaliers.

Die Bucks mussten erneut auf den verletzten Giannis Antetokounmpo verzichten und rutschten durch die Niederlage noch auf Rang drei in der Eastern Conference. Der Meister von vor drei Jahren musste sich noch von den New York Knicks überholen lassen, die in einer umkämpften Partie nach Verlängerung 120:119 gegen die Chicago Bulls gewannen.