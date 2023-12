Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

"Lola", Irland, Großbritannien 2022, 79 Min., FSK ab12, von Andrew Legge, mit Emma Appleton, Stefanie Martini, Rory Fleck-Byrne

"Sterne zum Dessert": Die Geschichte eines Chef-Pâtissiers

Paris (dpa) – Seit seiner Kindheit hat Yazid einen Traum. Er will backen und ein großer Konditor werden. Daran hindert ihn auch seine schwierige Jugend zwischen Pflegeeltern und Heimen nicht. Entschlossen nimmt er das verrückte Projekt in Angriff, für die größten Pâtissiers Frankreichs zu arbeiten - und der Beste zu werden. "Sterne zum Dessert" ist eine dramatische Sozialkomödie, die auf der wahren Lebensgeschichte von Yazid Ichemrahen basiert, der 2014 "Weltmeister des Eisdesserts" wurde. Der französische Regisseur Sébastien Tulard setzt darin die klassische Geschichte des Aufstiegs eines begabten Outsiders in Szene. Er hat für seinen ersten Langfilm mit Riadh Belaïche als Yazid einen Influencer vor die Kamera geholt. Für den 25-Jährigen, in den sozialen Netzwerken mit Millionen von Followern unter dem Pseudonym Just Riadh bekannt, ist es die erste Titelrolle in einem Spielfilm.

"Sterne zum Dessert", Frankreich 2023, 110 Min., FSK ab 12, von Sébastien Tulard, mit Riadh Belaïche, Loubna Abidar, Pascal Légitimus

Kreativität und Liebe: Ein Film über die Giacomettis

Genf (dpa) - Ellenlange dünne Bronzefiguren sind ein unverkennbares Markenzeichen des Schweizer Bildhauers und Malers Alberto Giacometti (1901-1966). Was seine künstlerische Seele zeitlebens nährte, zeigt die Schweizer Regisseurin Susanna Fanzun in einem Dokumentarfilm. Sie arbeitet darin die große Kreativität der ganzen Familie heraus, und die große Liebe, die Eltern und Geschwister ihr Leben lang zusammenband. Fanzun hat dafür viele Briefe, Dokumente und Weggefährten der Familie aufgespürt, und alle sagen: die Familie war ein Geschenk für alle, die sie kannten. Gütig der Vater, warmherzig die Mutter, ausgelassen die vier Kinder, die sich aus Schulen und Studienzimmern in der Ferne gegenseitig Briefe schrieben, wie sehr sie einander vermissten. Die Liebe zur Heimat, Stampa im Bergell in Graubünden nahe der italienischen Grenze, verloren die Kinder ihr ganzes Leben nicht.

"Die Giacomettis", Schweiz 2023, 100 Min., FSK k.A., von Susanna Fanzun