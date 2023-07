Neu im Kino Ein "Barbie"-Film mit feministischem Blick

Einen kleinen Hinweis darauf, dass es nicht ganz sinnentleert werden könnte, gibt schon der Name der Regisseurin. Greta Gerwig (39), die auch das Drehbuch schrieb, ist bereits seit ihrem Geschichtsdrama "Little Women" für ihren feministischen Blick bekannt. Und der definiert die Geschichte um die "stereotype Barbie" (Margot Robbie, 33), deren normales Barbie-Leben in einer normalen Barbie-Traumvilla in Barbieland ins Wanken gerät. Alles ändert sich, als sie bei ihrer perfekten, glitzernden Party mit all ihren hübschen Barbie-Freundinnen aus dem Nichts über den Tod spricht. So etwas ist in der pinken Fantasie-Utopie absolut unerhört.

Um ihre Todesgedanken und die aufkommende Cellulite loszuwerden, muss Barbie in die reale Welt und dort das Mädchen finden, mit dem sie mental verbunden ist. Sie freut sich auf ihre Fans in unserer Welt. Schließlich ist sie doch Barbie, die in all ihren verschiedenen Ausführungen als Ärztin, Astronautin oder Präsidentin Mädchen auf der ganzen Welt gezeigt hat, dass sie alles sein können, was sie wollen. Somit sind alle Probleme der Ungleichberechtigung gelöst - oder nicht?