Neu im Kino "Hypnotic": Ben Affleck zwischen Illusion und Wirklichkeit

Zu seinen größten Erfolgen zählen Filme wie "From Dusk Till Dawn" (1996) und "Sin City" (2005). Zuletzt führte Rodriguez auch bei den "Star Wars"-Serien "The Mandalorian" und "The Book of Boba Fett" Regie.

Großer Star in der Hauptrolle

Für die Hauptrolle seines neuen Films wollte er einen ganz großen Star: Ben Affleck. Der 50-jährige zweifache Oscar-Preisträger sagte über Rodriguez: "Ich wollte immer schon mit ihm arbeiten". Bei "Hypnotic" habe ihn die Komplexität seiner Figur und des Drehbuchs begeistert. Danny Rourke ähnele keiner seiner bisherigen Rollen.

Neben Affleck brilliert William Fichtner (66), der unter anderem in "Black Hawk Down" und der Erfolgsserie "Prison Break" mitspielte. Fichtner verkörpert die Rolle des unberechenbaren und vielschichtigen Gegenspielers Dellrayne.

Die Dritte im Bunde ist die brasilianische Schauspielerin Alice Braga (40). Sie spielt die Rolle der Hellseherin Diana Cruz. Bekannt ist Braga aus Filmen wie "City of God" und "I Am Legend".

Verschobener Drehstart wegen Corona-Pandemie

Gedreht wurde "Hypnotic" zu großen Teilen in Studios im US-Bundesstaat Texas. In Austin hat sich Rodriguez einen eigenen Produktionsstandort gebaut. "Es ist der feuchte Traum jedes Filmemachers", sagte Affleck. Dem geplanten Drehstart im Frühjahr 2020 kam die Corona-Pandemie in die Quere. Die erste Klappe fiel 18 Monate später.

Entstanden ist ein rasanter Streifen, der an nicht wenigen Stellen an "Inception" oder "Shutter Island" erinnert. Auch wenn "Hypnotic" da nicht herankommt, dürfte sich für Fans dieser Sorte Film der Gang ins Kino lohnen. "Hypnotic" hypnotisiert den Zuschauer zwar nicht, unterhält ihn aber. Und was will man mehr von einem Actionfilm?