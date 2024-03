Neu im Kino Nicolas Cage in skurriler Tragikomödie "Dream Scenario"

"Dream Scenario", eine gekonnt zwischen realen und geträumten Szenen changierende Komödie, erinnert mal an Mediensatiren wie "Die Truman Show", mal aber auch an famose TV-Produktionen wie "Breaking Bad". Während in "Breaking Bad" ein Chemie-Lehrer zum Drogenboss mutiert, avanciert hier ein biederer Bio-Professor zum Medienstar. Paul lässt sich diese Metamorphose zunächst gefallen – sogar seine Teenie-Töchter finden ihn plötzlich (fast) cool.

Doch allmählich schwant dem zunehmend überforderten Hochschullehrer immer mehr, auf welchem Trip er sich befindet: Nicht nur, dass Paul an jeder Ecke erkannt wird, in keinem Restaurant mehr seine Ruhe hat – sukzessive häufen sich nun auch die Berichte davon, dass Paul in den Träumen seiner Mitmenschen immer grausamere Dinge tut: Einem seiner Studenten schlägt er den Schädel ein.

Mediensatire oder Horrorstück?

Was Paul nun widerfährt, wird nicht nur in den USA, sondern auch in Europa gern unter dem umstrittenen Begriff "Cancel Culture" diskutiert: Paul wird gemieden, ja öffentlich geächtet, nicht mal mehr zum Theaterabend seiner Tochter darf er. Dabei kann er doch, stellt er einmal verzweifelt fest, nun wirklich nichts dafür, dass alle Welt von ihm träumt: "Das sind doch deren Träume!". Eine klare Haltung zum Thema "Cancel Culture" (in Deutschland teils mit "Verbotskultur" umschrieben), findet Regisseur Borgli nicht. "Dream Scenario" ist kein politischer Film. Dafür ist das Geschehen auch viel zu skurril. Hauptdarsteller Cage hat sich in Interviews dahingehend geäußert, dass er das Drehbuch zum Film eher als eine Analyse des Umgangs mit Ruhm gelesen habe.